Protezione civile, nuovi volontari

Un momento di festa per scambiarsi gli auguri di Natale e fare un brindisi, ma anche per tracciare il punto sul grosso lavoro svolto nell’ultimo anno dal gruppo comunale di Protezione civile, a Porto Recanati. L’incontro c’è stato nei giorni scorsi, nella sede in piazza del Borgo. Oltre ai volontari, c’erano l’ingegner Stefano Stefoni (dirigente regionale della Protezione civile), il sindaco Andrea Michelini, gli assessori Stefania Stimilli e Lorenzo Riccetti, i consiglieri di maggioranza Maria Teresa Zaccari e Gianluigi Serena, e quelli di minoranza Rosalba Ubaldi e Maria Grazia Nalmodi. "Ho sottolineato che quest’anno è stato approvato il nuovo piano comunale, rivisto dopo 12 anni – ha detto Serena, che ha la delega alla Protezione civile –. Il documento fotografa le criticità del territorio, e quindi come intervenire. E da poco, abbiamo sette volontari in più". E ci sono novità per il 2024. "Grazie a un bando da 25mila euro, fra tre mesi avremo un nuovo pick-up con antincendio utile per le emergenze – aggiunge –. Invece, con un altro bando, arriveranno 55mila euro per ristrutturare l’area di ammassamento in via Brodolini e c’è il progetto pronto".