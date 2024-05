Protezione civile, nuovo piano

Un nuovo piano comunale di emergenza di Protezione civile per Potenza Picena. E il tutto sarà illustrato lunedì sera, alle 21.30, con un incontro informativo organizzato dall’Amministrazione Tartabini che si terrà nella sala della Delegazione municipale "Alessio Conestabile della Staffa", a Porto Potenza. Il documento in questione, redatto dall’architetto pianificatore Alessandro Azzolini, ha visto la collaborazione degli uffici comunali e in particolare dell’ufficio tecnico, dell’urbanistica, dei servizi sociali e della polizia municipale. Ma soprattutto è stato centrale il supporto del gruppo cittadino di Protezione civile che opera sul territorio (coordinato da Carlo Carlini), e pure del comitato della Croce Rossa di Porto Potenza. "Sarà una serata di approfondimento – spiega la giunta –, e i cittadini verranno messi nelle condizioni di conoscere le pratiche di sicurezza personale da attuare in situazioni di emergenza legate a fenomeni atmosferici, incidenti o terremoti. Tali pratiche prevedono anche l’individuazione di zone di sicurezza all’interno del territorio comunale e di numeri utili da poter contattare".