Protezione civile, ufficializzato Conca

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricevuto a palazzo Sforza il coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile Alberto Conca, dopo che nei giorni precedenti ne aveva firmato l’atto di nomina. Conca, 31 anni e project manager, era stato eletto dall’assemblea dei volontari il 29 luglio. Succede a Silvia Del Medico, eletta a dicembre 2023 e dimessasi lo scorso aprile, mentre per 9 anni era stato Aurelio Del Medico a ricoprire la carica di coordinatore. In Comune, Conca è arrivato con un altro volontario, Silvio Rinaldelli e il primo cittadino ha voluto dargli "il benvenuto. La sua passione – ha detto Ciarapica – per il servizio pubblico è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in un momento in cui la preparazione e la risposta alle emergenze sono fondamentali per i cittadini. Sono certo che la sua guida sarà in grado di affrontare le sfide con competenza e prontezza". Alberto Conca ha partecipato a numerosi interventi e a corsi professionali, prendendo parte anche all’emergenza sisma del 2016. "La protezione civile – ha affermato il coordinatore dei volontari – è una rete di persone unite da un unico obiettivo: la tutela della vita umana. Questo impegno va oltre il semplice dovere. È una chiamata alla responsabilità, alla solidarietà e all’altruismo".