Protocollo contro la violenza

Sconfiggere la violenza di genere in ogni sua forma, anche nella comunicazione. Questo è l’obiettivo proposto dall’associazione Stella e dal Comune di Camerino che organizzano per lunedì 10 marzo, con il contributo di Contram servizi srl, la presentazione di un libro: "In trappola", delle autrici Chiara Di Cristofaro, Simona Rossitto e Livia Zancaner (nella foto), giornaliste de IlSole24ore. Alle 18 le autrici dialogheranno, nell’aula consiliare del municipio in via Conti di Altino, con il sindaco Roberto Lucarelli, il dirigente scolastico Francesco Rosati e la presidente dell’associazione Stella, Clara Maccari. Proprio la presidente spiega come il libro "affronta il tema della violenza di genere nelle sue tante sfaccettature: dal punto di vista del linguaggio, della comunicazione, dei social informandoci ma soprattutto facendoci riflettere. Perché ognuno di noi divenendo più consapevole può essere utile per sconfiggere questo fenomeno". Il giorno seguente alle 10,30 le autrici incontreranno gli alunni dell’Istituto tecnico "Antinori", dei Licei "Varano" e dell’Istituto professionale "G. Ercoli". All’evento di lunedì sono invitate tutte le associazioni e organizzazioni del territorio. L’associazione Stella, ha intenzione di proporre la sottoscrizione di un protocollo cittadino che impegni le istituzioni e le associazioni che aderiranno a organizzare iniziative incontri ed eventi che promuovano la parità di genere in ogni forma, e che impegni questi soggetti a tenerne conto, collaborando tra loro e con altre iniziative già in essere. Diverse associazioni stanno già aderendo a questa proposta e dopo il 10 marzo si provvederà alla stesura del testo.