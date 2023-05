Protocollo tra le Ast "Più di 500 infarti ogni anno, una rete per interventi veloci"

di Franco Veroli

Una rete sinergica fra le Ast di Macerata, Fermo e Ascoli, per affrontare con sempre maggiore tempestività ed efficacia l’infarto miocardico acuto. E’ quella che sarà presentata oggi, a partire dalle 9, all’hotel Royal del Lido di Fermo, frutto del lavoro congiunto e condiviso del Dipartimento funzionale cardiologico interaziendale regionale, diretto da Vito Maurizio Parato, primario dell’unità di Cardiologia di San Benedetto del Tronto, insieme ai tre Dipartimenti di emergenza delle tre Ast. Responsabili scientifici dell’evento saranno la primaria di Cardiologia dell’ospedale Murri di Fermo, Maria Vittoria Paci, e il dottor Parato, mentre nel comitato scientifico siedono Mario Luzi, Umberto Berrettini e Alfredo Mazza, direttori – rispettivamente - delle Unità operative di Cardiologia di Macerata, Civitanova, Camerino–San Severino, insieme a Pierfrancesco Grossi direttore della unità operativa di Cardiologia di Ascoli.

"In provincia di Macerata, tenendo conto anche di alcuni pazienti che arrivano dal Fermano, registriamo ogni anno tra i 500 e i 600 infarti del miocardio" sottolinea il primario di Macerata, Mario Luzi. "La prevalenza dei casi – aggiunge – riguarda persone sopra i 60 o 70 anni, ma non mancano, purtroppo, persone più giovani, anche quarantenni". Luzi spiega come la rete, già avviata, venga ora sistematizzata attraverso un protocollo che si fonda sulla piena integrazione territorio-ospedale-sistema dell’emergenza territoriale (Set) con un obiettivo preciso: assicurare standard clinico-assistenziali omogenei e realizzare interventi appropriati e in tempi rapidi, così da ridurre la mortalità e gli esiti permanenti dell’infarto miocardico acuto. "Il fattore tempo è fondamentale – sottolinea Luzi - Intervenire entro due ore dall’insorgere dei sintomi è decisivo per salvare il paziente e limitare i danni".

Con il protocollo che è stato messo a punto si coordinano le diverse unità operative di Cardiologia con i pronti soccorso e il servizio del 118, tenendo fermo il fatto che gli ospedali di Macerata e Ascoli hanno un servizio di emodinamica attivo 24 ore su 24 per tutto l’anno. "Le malattie cardiovascolari sono causa del 45% di tutte le morti" evidenzia l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. "Si tratta - prosegue - di patologie tempo-dipendenti. Nella regione Marche l’intera rete assistenziale ha lo scopo di garantire a tutti i pazienti di tutte le cinque province pari opportunità di accesso alle procedure salvavita adottando strategie condivise. La presa in carico avviene tramite servizi ed ospedali con funzioni differenziate per livelli di competenza e risorse con l’unico obiettivo di dare tutti la risposta migliore nel tempo più breve a chi, purtroppo, si trova in pericolose condizioni di salute".