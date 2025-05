Prova a spegnere il fuoco. Operaio intossicato

Incendio in una ditta di stampi, un operaio intossicato è finito all’ospedale dopo aver cercato di contenere le fiamme.

L’allarme è scattato nella prima mattinata di ieri, poco dopo le 8, in una azienda che si trova in via Breda, nella zona industriale A di Santa Maria Apparente. Secondo una prima ricostruzione, ha preso fuoco un aspiratore esterno dell’azienda, che produce stampi in alluminio. Immediatamente i dipendenti hanno chiamato i vigili del fuoco ma uno di loro, un operaio di 45 anni, ha anche provato a contenere per quanto possibile le fiamme, utilizzando gli estintori della ditta. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco, con due mezzi e l’autoscala da Macerata. I pompieri hanno prima raffreddato l’aspiratore esterno e hanno poi spento le fiamme, provvedendo alla messa in sicurezza di tutta l’area coinvolta dall’incendio. Le operazioni sono andate avanti per diverso tempo.

L’operaio della ditta è stato soccorso prima dai vigili del fuoco e poi dal personale medico e sanitario del 118, intervenuto sul posto. È stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per un controllo. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118, è intervenuto anche il personale del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di Macerata, per le indagini su quanto accaduto. Sono ancora da accertare le cause dell’incendio all’aspiratore e le eventuali responsabilità.

Chiara Marinelli