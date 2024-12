Prova di carattere contro Milano. Centrate le Final four di Coppa Italia

La giovane Lube ha salutato il vecchio anno nel modo sperato. Forse non nel modo migliore possibile, ma almeno come ci si augurava. Chiamata alla riscossa dai tifosi e dalla dirigenza (alla vigilia la strigliata del direttore Cormio, domenica negli spogliatoi prima del match il discorso del patron Giulianelli) dopo la scoppola rimediata contro il fanalino di coda Monza, ha finalmente sfatato il tabù quarti di finale di Coppa Italia. Una qualificazione che in passato era una formalità, tanto che in 20 anni il club aveva alzato il trofeo sette volte, ma dal dicembre 2021 Civitanova non era più stata presente nella Final four, un weekend assai importante per prestigio e valore mediatico. A Bologna alle 18.30 del 25 gennaio, la Lube affronterà Trento nella seconda semifinale, altra semifinale con i gialloblù dopo quella del Mondiale.

Più che una partita, il 3-2 su Milano è stato come un giro sulle montagne russe, la Lube ha fatto vedere tante buone cose ma anche situazioni decisamente meno positive. Di buono, forse addirittura di ottimo, c’è anzitutto la vittoria. Per usare un linguaggio calcistico, domenica c’era da vincere e non importava se con un gol in mischia al 93’. Missione compiuta. Il tanto bistrattato Medei (ogni volta che la Lube perde viene troppo criticato sui social) ha fatto meglio ad esempio di Blengini un anno fa, che pure aveva in squadra un certo De Cecco o Zaytsev.

Inoltre finalmente Civitanova ha saputo imporsi in un tie-break. Ne aveva disputati 5 e li aveva persi tutti. Stavolta il gruppo di Medei ha tirato fuori quella determinazione che Cormio aveva chiesto alla vigilia. In tal senso bene in particolare Bottolo, Balaso, Boninfante, Loeppky, Gargiulo ed è piaciuto anche Dirlic che è stato preferito a Lagumdzija proprio nel quinto set. Insomma la differenza l’hanno fatta - anche - i cambi.

Detto questo, capiremo solo nelle prossime uscite a partire da domenica, quando verrà ospitata l’insidiosa Verona, se i ragazzi di Medei abbiano davvero compiuto lo step a livello mentale. Domenica infatti la squadra è stata altalenante e discontinua, ha avuto troppo poco da Nikolov e pochino da Lagumdzija che invece dovrebbero essere i bomber spietati. Tipo quel Reggers che, dall’altra parte, ha segnato a raffica: 32 punti col 54%. La prima uscita del 2025 contro Verona darà infine risposte anche sul versante spettatori. Dopo un promettente avvio di stagione infatti, l’Eurosuole Forum appare sempre più vuoto ultimamente. Domenica 22, ancora contro Milano ma per la SuperLega, c’erano poco più di 2.000 tifosi e domenica un centinaio in meno. Pensavamo invece che l’affluenza sarebbe stata maggiore visto che si giocava in un orario comodo (le 18) ed era una sfida da dentro o fuori.