Prova di forza della Cbf, asfaltata Mondovì

BAM

0

CBF BALDUCCI MACERATA

3

BAM : Fini, Lancini 6, Giubilato (L), Bosso 2, Viscioni 17, Catania 3, Deambrogio, Tresoldi 4, Schmit 2. Non entrate: Marengo, Berger, Manig. All. Basso.

CBF BALDUCCI MACERATA: Mazzon 7, Bonelli 6, Battista 12, Caruso 8, Decortes 17, Bulaich Simian 8, Morandini (L), Sanguigni, Orlandi, Busolini. Non entrate: Fiesoli, Allaoui, Bresciani (L). All. Lionetti.

Arbitri: Marigliano, Peccia.

Parziali: 14-25, 14-25, 15-25.

Tutto come nelle previsioni: la Cbf Balducci, terza in classifica, vince a casa del fanalino di coda Mondovì e incassa 3 punti per continuare la risalita in graduatoria (quota 24). Le maceratesi sono protagoniste di una prova concreta in ogni fondamentale (oltre il 50% in attacco, 12 muri e 4 ace): Mvp l’ex di turno Decortes con 17 punti e il 60% in attacco, in doppia cifra pure Battista (12). Esordio da titolare per il libero Morandini. Primo set dominato dalle arancionere grazie a 6 muri punto, 5 punti di Battista protagonista al servizio e ai 7 errori delle locali: 14-25 il finale. Stesso punteggio nel secondo set, la Cbf sbaglia pochissimo ed è spinta dai 7 punti di Decortes con il 67% e dal 100% in attacco di Battista. Nel terzo set l’opposta, ex di turno, mette a segno altri 8 punti mettendo in cassaforte il 3-0.