Prove di rinascita "Così abbiamo dato una seconda vita al rifugio di Casali"

di Chiara Gabrielli

"Qualunque cosa sia il destino, abita nelle montagne che abbiamo sopra la testa". È una frase che si trova nel romanzo di Paolo Cognetti, ma per i maceratesi Luca Ballesi e Claudio Menichelli è la vita che si sono scelti: grazie a loro, dopo il terremoto rivive il rifugio a Casali di Ussita, proprio sotto il monte Bove, col suo profilo famoso da quel lato perché pare una grande faccia sdraiata. E quando il sole inizia a calare, tutto si colora di rosa e sul monte spunta un’ombra: per tutti è "l’uomo che si arrampica", col braccio teso verso il cielo. Luca e Claudio ogni giorno rivivono come la prima volta l’incanto del posto a cui hanno scelto di dedicarsi anima e corpo e un po’ come nel libro "Le Otto Montagne" hanno trascorso molto tempo da soli lassù, a ricostruire quel che il sisma si era portato via.

Il vecchio rifugio Casali è inagibile dall’ottobre 2016: con la delocalizzazione, due anni fa lo hanno fatto rinascere a pochi metri di distanza. Sono trascorsi sette anni dal sisma e questo posto, abbandonato per molto tempo così come la sua frazione, dove oggi non vive più nessuno, ora risplende e per tutta l’estate si riempie di gente e offre tante iniziative. Perché tornare qui dopo che il terremoto ha distrutto tutto? "È come quando ti innamori – spiega Ballesi –. Dopo il sisma avevo ripreso la vita di sempre a Macerata (dove ha la ditta Lb Comunicazione), ma presto mi sono reso conto che non potevo stare lontano da Casali, dal posto più bello dei Sibillini. Bisognava tornare". Molti i sacrifici, tanta la stanchezza a fine giornata. Ne è valsa la pena? "Ne vale la pena ogni momento. Siamo massacrati dalla fatica quotidiana ma basta affacciarsi e riempirsi gli occhi di questa bellezza per riprendersi subito e la sera c’è sempre voglia di stare insieme, di parlare, di ridere".

D’estate il rifugio funziona ogni giorno (fino al 3 settembre è sempre aperto, d’inverno solo nei weekend), ci sono anche 9 posti letto. La gente ha voglia di tornare a camminare per questi luoghi. "Abbiamo aperto nel 2016 – racconta Ballesi – dopo aver ristrutturato l’edificio di proprietà comunale. Con il terremoto di agosto ha resistito bene, ma con le scosse di ottobre la struttura è diventata completamente inagibile. Il problema più grosso però era la strada, crollata. Per cinque anni siamo stati senza una via d’accesso, Casali era irraggiungibile, questa era una zona rossa e potevano passare solo gli autorizzati. Il paesino, che già prima contava appena sei abitanti, si è svuotato. Abbiamo deciso di far ripartire tutto: piazzati i container, per due anni siamo stati i re indiscussi della zona – sorride –. Lavoravamo senza sosta per realizzare quello che oggi è diventato il Rifugio. Ci cucinavamo quassù, si tagliava la legna, si andava avanti giorno per giorno, intorno a noi non c’era mai nessuno, incontravamo giusto gli allevatori, mangiavamo con loro. Abbiamo lavorato molto di fantasia, così è nato questo posto".

Giù in paese e intorno a loro, restano però solo macerie. "Si potrebbe fare di più. Manca un’offerta turistica integrata. Anche se dobbiamo tenere a mente che il terremoto qui ha devastato ogni cosa, si è perso troppo tempo in chiacchiere e burocrazia. A Ussita mancano posti letto e mancano attrattive che vadano al di là della sola bellezza della montagna – sottolinea Ballesi –. Cosa possono fare le famiglie oltre alla passeggiata o al giro in bici? Il palazzetto del ghiaccio è rimasto chiuso, così come la piscina, il campo da calcio, quello da tennis, il maneggio, erano tutti bei modi per passare il tempo". Cosa si dovrebbe fare per accelerare? "Ormai è tardi – le parole di Ballesi –, quello che si poteva fare si doveva fare prima". Sulla parete del rifugio, appesi sopra ai tavoli, sei volti dipinti da Morden Gore: "Sono gli ultimi sei abitanti della frazione – spiega Ballesi –, ora qualcuno è deceduto, gli altri non vivono più qui. Chi è anziano preferisce stare nelle Sae, con la casa piccola che si riscalda subito e gente attorno con cui parlare, almeno così si è ricreata una vita comunitaria e gli anziani non sono soli". Ma la vita nelle frazioni di montagna non tornerà più: "Questo posto diventerà un gioiello per le seconde case. Siamo onorati di essere stati gli ultimi testimoni di un qualcosa che non vedremo mai più. Quella cultura, di chi abitava qui, è destinata purtroppo a scomparire".