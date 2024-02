Prove di rinascita nel cratere: "Una casa dello sport a Visso, così riparte il tessuto sociale"

"Si costruisce il futuro, non il passato: che sia la prima pietra della ricostruzione sociale". Inaugurati ieri pomeriggio i lavori di demolizione e ricostruzione della struttura sportiva in località Palombare di Visso. Il nuovo edificio consisterà in una struttura polivalente per attività sociali, sportive e di protezione civile, un luogo aperto alla comunità e privo di barriere architettoniche. Per l’occasione il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi si è recato sul posto, tagliando il nastro del via ai lavori e condividendo il primo passo per una nuova ripartenza.

"Per gli abitanti di Visso è un momento che dona una prospettiva di vita migliore – spiega il sindaco Gian Luigi Spiganti Maurizi –. La visita del ministro è essenziale, molti sono i progetti che vogliamo portare avanti e il suo interesse ci dà forza. Dopo la perdita di quasi tutti gli impianti sportivi contiamo sull’appoggio del governo e della Regione: è una ricostruzione di cui abbiamo bisogno, abbiamo fatto e stiamo facendo tanto". "La ricostruzione è simile a un mosaico – afferma il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – e ogni cantiere che parte è un pezzo che torna al suo posto. Dare la possibilità di vivere nuovamente questi servizi è un segnale positivo perché crea opportunità per i giovani. È un segnale che va sommato ad altri, possiamo ritenerci soddisfatti di come il 2023 si è sviluppato". Parla poi il commissario straordinario al sisma 2016 Guido Castelli: "Questa inaugurazione ha un significato simbolico: mentre si ricostruiscono case dobbiamo fare in modo che la comunità possa ricominciare a godere dei servizi. Ciò significa mettere a disposizione risorse per creare una rete e generare sviluppo".

Una seconda possibilità di vita tra le macerie alimentata dalla presenza di Abodi. "Sono passati tanti anni ed è importante porre le prime pietre di ricostruzione – dichiara il ministro –, per questo ci interessa partecipare attivamente e con sentimento al ripristino della comunità affinché arrivi a essere totale. Il primo pensiero va a chi lavorerà nel cantiere, dagli operai sul campo alle aziende e uffici che si impegneranno nella buona riuscita del progetto. Il commissario Castelli ha il dono del rispetto del tempo e la quasi ossessione di far valere ogni giorno della sua carica: è un comportamento che condivido, grazie a questo sono sicuro verranno rispettati i tempi di lavoro previsti per un anno". "Alcune cose sono irrecuperabili, ma altre diventano un forte segnale per la comunità – conclude poi –. Si costruisce il futuro e non il passato, per cui è importante anche inserire elementi di innovazione: dal semplice rispetto e umanità delle cose all’accessibilità di beni e servizi, e ancora all’educazione energetica e ambientale. Tante saranno le discipline sportive accolte in questo edificio, per ricominciare una vita diversamente normale".