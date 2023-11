Prove generali per le luminarie. In piazza torna il "cielo di stelle"

Prove generali lunedì sera per l’accensione delle luminarie che, da sabato, renderanno più calda l’atmosfera in vista delle feste di Natale. In piazza della Libertà torna il "cielo di stelle" che sovrasta l’abete arrivato in questi giorni e che verrà addobbato per l’accensione ufficiale, programmata per sabato alle 17.30, con l’accompagnamento musicale della Banda Salvadei e del coro della Cooperativa di Bolina.

In piazza Mazzini, intanto, sta prendendo forma la pista di ghiaccio che resterà aperta da sabato al 7 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, il sabato la domenica e i festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24. Insomma tutto è pronto per dare il via alle festività natalizie che saranno cadenzate da una serie di appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale con il sostegno delle Pro Loco, delle associazioni dei commercianti e di volontariato. Tra gli appuntamenti che daranno il via alle feste, sabato alle 16.30 all’Ecomuseo di Ficana, sarà inaugurata la mostra "Tre anni di storia d’Italia (1943-1945) nel "Pioniere" di Gianni Rodari", realizzata in collaborazione con il Crap – Comitato ricerche associazione pioniere. Alle 17.30 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, invece, si parlerà di "Tu sei come una pietra preziosa. Vita, amori e musica di Maria Callas", nell’incontro organizzato dall’associazione Amici dello Sferisterio con il giornalista Fabio Larovere. Per tutto il pomeriggio di sabato, ci si potrà scaldare dal freddo grazie alla Pro Loco di Piediripa che allestirà uno stand, in piazza della Libertà, dove gustare castagne e vino cotto.

Non mancherà la suggestione dei presepi con diversi appuntamenti sparsi per il centro storico. Dal 13 dicembre al 2 febbraio all’infopoint di piazza della Libertà, ci sarà la "Storia della natività del presepe meccanizzato" a cura della Confraternita del Santo Sepolcro, mentre alla galleria degli Antichi Forni, dal 16 dicembre al 7 gennaio, si svolgerà la mostra dei presepi artistici a cura di Maurizio Piergiacomi.

Previsto anche l’arrivo del "Villaggio di Babbo Natale" che si aprirà in piazza Cesare Battisti venerdì 8 dicembre, per poi spostarsi domenica 10 in viale Indipendenza, sabato 16 in piazza Vittorio Veneto e sabato 23 in piazza della Libertà. Tra le novità di quest’anno anche la "Light parade degli elfi di luce", una cascata di luci che inonderà corso Cairoli e piazza Mazzini, sabato 30 dicembre dalle 17, organizzata con la collaborazione dei commercianti di corso Cairoli e piazza Mazzini.

m. p.