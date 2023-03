Prove tra le colline per lo spettacolo con Gegia e Manuela Villa

Un’anteprima nazionale sarà lo spettacolo "Bastarde senza gloria. Una per tutte", in programma mercoledì 5 aprile alle 21,15 al teatro Piermarini, diretto da Siddartha Prestinari, con protagoniste sette attrici tra le quali Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla, oltre a Eugenia Bardanzelli, Elisabetta Mandalari, Sabrina Pellegrino e Giulia Perina. La pièce prodotta dalla Uao Spettacoli in collaborazione ed il contributo di Nuovo Maie, da giorni è in prova tra le colline delle campagne matelicesi, alla Tenuta Grimaldi. Tema centrale della vicenda è la condizione lavorativa femminile contemporanea, raccontata attraverso sette donne, una prossima alla pensione, una giovane assunta grazie a sgravi fiscali, un’ucraina con difficoltà di integrazione, una sindacalista, una mamma impegnata su più fronti. Ad accomunarle sarà la decisione esterna del titolare di licenziarne una, lasciando la decisione alle stesse lavoratrici e provocando una serie di sconvolgimenti interiori e nei rapporti sociali che porteranno ad un imprevedibile finale. "Si tratta di uno spettacolo che avevamo già pensato da tempo – dichiara l’attore Federico Perrotta della Uao Spettacoli –, ideato Gegia e proposto da Gianni Quinto, ma poi slittato per la partecipazione di Gegia al Grande Fratello Vip. Quanto alla scelta di Matelica non è stata certo casuale – ha aggiunto il comico – almeno dopo il successo ottenuto lo scorso anno in occasione della presentazione del libro di Pingitore con il Bagaglino: qui siamo stati accolti ottimamente, grazie alla sensibilità di imprenditori molto reattivi ed attenti, ci siamo sentiti coccolati e quel tanto che serve lontani dal mondo per poter fare tutte le prove necessarie, in uno scenario naturale stupendo".

Per informazioni e prenotazioni: 071-2072439 o 333-5001699.

Matteo Parrini