Provincia sempre più generosa. Aumentano i donatori di organi

Per il secondo anno consecutivo le Marche hanno superato il traguardo dei 100 trapianti. Dopo i 105 del 2022, infatti, ne sono stati effettuati 102 nel 2023: un risultato eccellente che premia la generosità dei donatori (64 marchigiani, 34 da fuori regione, due da donatore vivente). Nel dettaglio, sono stati 52 i trapianti di fegato, 46 quelli di rene, due di rene da donatore vivente e due trapianti combinati fegato + rene (con donatori da fuori regione).

In questo contesto notevole è il contributo della provincia di Macerata che registra una crescente disponibilità dei cittadini a donare i propri organi, come certificato dalla edizione de "L’indice del dono 2023", il rapporto annuale del Centro nazionale trapianti che ha analizzato i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 al momento dell’emissione della carta di identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo.

La provincia di Macerata si è collocata al 59esimo posto della graduatoria nazionale, migliorando di sette posizioni rispetto all’anno scorso, quando era al 66esimo.

Risultati che sono frutto di un lavoro straordinario. Un impegno concreto e quotidiano che nella nostra Ast ha come figure di riferimento le dottoresse Tiziana Ciccola (Camerino), Valeria Zompanti (Macerata) e Anna Monaco (Civitanova), che operano in stretto raccordo con il Centro regionale trapianti (Crt) Marche, che ha avviato il programma nel 2005, coordinato fino al 30 dicembre scorso dalla dottoressa Francesca De Pace, ora in pensione, sostituita dopo dodici anni da Benedetto Marini, dirigente medico anestesista rianimatore dell’Aou delle Marche.

"I 102 trapianti effettuati nel 2023 – sottolinea il vice presidente e assessore alla sanità, Filippo Saltamartini – sono il risultato della generosità dei marchigiani, ma anche dell’altissima professionalità delle nostre Rianimazioni e dei nostri specialisti coinvolti in questo processo estremamente complesso. Ringrazio, in particolare, la dottoressa Francesca De Pace per il lavoro svolto con abnegazione in questi anni, e auguro buon lavoro al nuovo coordinatore Benedetto Marini".