Provincia, sfida a Parcaroli: "Rifiuti e acqua, si cambi"

"Una provincia per tutti sarà una lista civica di sinistra. Non condividiamo le scelte dell’amministrazione uscente". Narciso Ricotta, Andrea Gentili, Corinna Rotili, Richard Dernowsky, Claudia Spadoni, Stefania Stimilli, Sandro Scipioni ed Erika Vitanzi hanno presentato la loro lista per il nuovo consiglio provinciale. Le elezioni sono in programma domenica prossima e vedrà una sfida a tre: in campo anche una lista civica centrista e una di centrodestra. Le votazioni riguardano solo il Consiglio, non è il presidente, che resterà Sandro Parcaroli. "La nostra è una lista di impostazione civica che ha il sostegno di diversi amministratori, in accordo su scelte alternative a quelle dell’amministrazione a guida Parcaroli – ha esordito Narciso Ricotta –, in primis la gestione dei rifiuti, passando per il servizio idrico pubblico; una viabilità strategica, nella val Potenza e nella valle del Chienti. Serve poi una gestione delle scuole superiori e dei loro accorpamenti. Va messa a punto una logistica per i licei di Tolentino e Recanati".

Si è poi data la parola ai candidati, tutti con un ruolo nella pubblica amministrazione in provincia. A votare, domenica prossima, saranno infatti consiglieri, assessori e sindaci dei comuni della provincia. Stefania Stimilli, assessore a Porto Recanati, ha sottolineato come "andremo ad occuparci delle problematiche costiere, coerentemente con i nostri valori di sinistra". Il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, ha parlato delle problematiche della viabilità tra mare e monti sottolineando: "La sicurezza sulla superstrada è fondamentale, così come il ripristino di un sistema sociosanitario efficace, anche in termini di salute mentale, mentre per la discarica serve un accordo regionale". Sandro Scipioni, consigliere comunale a Corridonia, aggiunge: "Vorremmo semplificare un quadro politico frastagliato e valorizzare realtà culturali legate al folklore come Li pistacoppi o i Matti de Montecò. La Provincia in tal senso può svolgere un ruolo determinante". Claudia Spadoni, consigliera cingolana, mette in luce "i temi dell’accessibilità e della partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, senza mai perdere di vista la bellezza del confronto tra idee politiche diverse". Richard Dernowsky, biologo, consigliere comunale di Potenza Picena, sottolinea i punti del suo programma "green" parlando di "ambiente, accessibilità, sanità pubblica e giustizia sociale". Erika Vitanzi, assessore a Gagliole, fa eco sui temi della "viabilità e della sanità pubblica, dove faremo la nostra parte". A chiudere la lista, Corinna Rutili, consigliera a Matelica, che si concentra sul tema caldo per eccellenza in provincia, quello della discarica, che "riguarda tutto l’entroterra maceratese. Oltre al problema occupazione nel nostro comune, la mission è quella di far rinascere l’intero entroterra, soprattutto ora che le problematiche del nostro territorio non vengono affrontate dalla politica nazionale".