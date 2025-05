Provincia, via libera al rendiconto 2024: "Maggiori entrate, il bilancio è in ordine"

Il consiglio provinciale ha approvato martedì, a maggioranza, il Rendiconto di gestione 2024. Il documento finale presenta un risultato di amministrazione con un avanzo di 15.772.890 euro, di cui 4.922.209,45 euro come parte accantonata, 6.453.486,71 euro di parte vincolata e 4.397.194,15 euro di fondi liberi. "Da questa situazione – ha commentato il vicepresidente della Provincia, Luca Buldorini, che ha presieduto il consiglio al posto del presidente Sandro Parcaroli, assente per motivi di salute – emerge sicuramente la solidità del bilancio provinciale e, nel contempo, la disponibilità di risorse da utilizzare a fronte delle necessità, nel rispetto delle disposizioni di legge".

La gestione 2024 risulta generalmente positiva, con un’entità complessiva dell’avanzo derivante dalle consistenti e impreviste maggiori entrate per l’Imposta provinciale di trascrizione e per l’Imposta provinciale sulle assicurazioni R.C. auto. Un altro contributo all’avanzo è dato dalla operazione di revisione dei residui passivi, con una cancellazione di quest’ultimi per 1.070.254,72 euro. Entrando nel dettaglio del rendiconto, le entrate nel 2024 sono state costituite per il 28% da quelle tributarie (circa 26 milioni di euro), per il 32,6 % circa dalle entrate in conto capitale (trasferimenti statali e regionali, per circa 30 milioni), mentre i trasferimenti correnti rappresentano quasi il 19,5% (circa 18 milioni). La parte restante riguarda le entrate extratributarie e le entrate per conto terzi (circa 17 milioni). Si conferma poi la tradizionale ripartizione delle spese, relativa alle spese correnti, che assorbe il 54% circa del totale (oltre 42 milioni), con oltre 18 milioni dedicati alle opere pubbliche.