Provinciale 17. Sostituiti i guardrail

Al via la sostituzione di guardrail lungo parte della strada provinciale 17 Camerino – Serravalle, danneggiati da un incidente, e lungo la Sp 96 Pieve Torina – Colfiorito. Contestualmente saranno montate nuove barriere anche in un tratto della SP 136 Pian Perduto. Per il 2025 la Provincia ha previsto infatti un primo intervento di 140mila euro che riguarderà la rimozione di vecchi guardrail e l’installazione di quelli nuovi.

"Numerose ricerche dimostrano l’efficacia delle barriere come dispositivi di sicurezza attiva, cioè come strumenti a favore della riduzione della probabilità che si inneschino incidenti per fuoriuscita laterale – spiegano il presidente della Provincia Sandro Parcaroli e il vice Luca Buldorini –. Per questo, tenuto conto dell’importanza di tali dispositivi e alla luce anche del pessimo stato in cui versano gli stessi lungo alcune arterie provinciali, si è ritenuto indispensabile impostare un processo di manutenzione programmata che permetterà di operare non più con interventi "su guasto", ma mediante interventi di tipo preventivo e che può essere in linea con le limitate risorse economiche di cui la Provincia dispone. Prevenzione e sicurezza sono il binomio che orienterà l’azione del nostro mandato fino all’ultimo giorno disponibile". La Provincia ha avviato quindi un programma di adeguamento periodico delle barriere esistenti.