Provinciale 53 Murat, chiusura temporanea del ponte per lavori

E’ stata stabilita dalla Provincia la chiusura temporanea del ponte lungo la provinciale 53 Murat che collega il comune di Pollenza alla frazione di Passo di Treia. Per consentire i lavori di messa in sicurezza e la posa del tappeto bituminoso in corrispondenza del ponte sul fiume Potenza, il dirigente del Servizio viabilità della Provincia, Matteo Giaccaglia, ha firmato l’ordinanza di chiusura temporanea del ponte dalle 8 fino alle 12 di oggi e con decorrenza continuativa dalle 6 di mercoledì 8 fino alle 20 di giovedì 9.

L’intervento sulla strada provinciale prevede una spesa complessiva di 450mila euro ed è già in corso da diverse settimane. I lavori consentiranno sia di sistemare il ponte, garantendo così una maggiore sicurezza per chi transita con i mezzi, sia il rifacimento del manto stradale per rendere più sicura e agevole la viabilità dell’intera area interessata.