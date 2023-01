Provinciale ’Monte Prata’ riaperta in entrambi i sensi di marcia

Riaperta, in entrambi i sensi di marcia, la strada provinciale 156 ’Monte Prata’, a Castelsantagelo sul Nera, chiusa dopo il sisma. "Sull’intero tratto, però, non si potrà circolare a una velocità superiore ai 60 kmh" spiega la Provincia. Era stata chiusa con un’ordinanza del novembre 2017, visti i danni che, a seguito del terremoto, avevano interessato la zona. In questi anni l’Anas (soggetto attuatore dei lavori) è intervenuta per ripristinare e mettere in sicurezza, con opere strutturali sulla carreggiata e sulle barriere di protezione, l’intero percorso; a seguito dell’ultimo sopralluogo di giovedì, effettuato insieme ai tecnici della Provincia, è stato verificato che la provinciale ora può essere fruibile all’utenza. Così, ieri mattina, il dirigente dell’ufficio viabilità provinciale Matteo Giaccaglia ha firmato l’ordinanza di riapertura e l’istituzione del nuovo limite di velocità.