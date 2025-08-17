Provoca un incidente e fugge. Identificato e denunciato

Provoca un incidente stradale ma prima dell’arrivo dei carabinieri scappa via, senza prestare soccorso alle persone ferite rimaste coinvolte nel sinistro.

Alla fine, però, i carabinieri sono riusciti a identificarlo

Gli uomini dell’Arma della stazione di Mogliano hanno denunciato un uomo di 57 anni, italiano, residente a Monte San Giusto, ritenuto responsabile di omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente stradale e lesioni personali.

Nei giorni scorsi, una pattuglia dei carabinieri di Mogliano era intervenuta nel centro abitato di Monte San Giusto, dove era stato segnalato un incidente stradale con feriti. Immediatamente dopo la segnalazione i militari si sono recati sul posto per i primi soccorsi e per fare i rilievi dell’incidente, ma di uno dei conducenti non vi era più traccia.

A questo punto sono state avviate le indagini per rintracciarlo. I carabinieri hanno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e in città, e hanno anche raccolto alcune testimonianze.

Al termine delle indagini, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del conducente dell’autovettura, che si era dato alla fuga.

Si tratta di un 57enne del posto che, secondo quanto è stato ricostruito, ha provocato l’incidente stradale con feriti ed è fuggito senza prestare soccorso, abbandonando il luogo dove era avvenuto il sinistro. Per lui, dunque, è scattata una denuncia a piede libero per i reati di omissione di soccorso, fuga dopo incidente e lesioni personali.

Chiara Marinelli