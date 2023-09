Provoca un incidente e scappa Denunciato pirata di 29 anni, guidava con la patente revocata

Provoca un incidente e si dà alla fuga: identificato e denunciato il conducente dell’auto pirata. Guidava con la patente revocata. Il fatto è accaduto il 29 agosto a Villa Potenza, lungo la strada provinciale 25 (Cingolana), fuori dal centro abitato: quel giorno il ragazzo in questione, un 29enne di Pollenza, aveva mandato fuori strada due auto. Il risultato: due le persone coinvolte, tra cui un’anziana che era stata trasportata al pronto soccorso, mentre il conducente era scappato facendo perdere le sue tracce. Nel giro di quattro giorni la polizia locale, dopo un lavoro approfondito di raccolta delle testimonianze e attenta visione delle telecamere di videosorveglianza, è riuscita a risalire al conducente della Ford Kuga. Al termine delle indagini, il primo settembre, la polizia locale ha sequestrato il mezzo in questione e denunciato il 29enne che non si era fermato dopo l’impatto in base all’articolo 189 del codice della strada (l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona). Il ragazzo alla guida della Ford Kuga, peraltro, viaggiava con documenti di circolazione non aggiornati e con la patente revocata. "Un plauso agli agenti della polizia locale – sono le parole del comandante Danilo Doria – che in pochissimo tempo sono riusciti a identificare il giovane, considerando anche il periodo in cui è avvenuto il sinistro, durante il quale gran parte del nostro organico era impegnato per la festa del santo patrono". Durante la fiera di San Giuliano, gli agenti di polizia locale hanno svolto oltre 300 controlli che hanno portato alla sospensione per cinque ambulanti e a multe per 182mila euro.

c. g.