Provveditorato, un milione in più dal commissario

Più fondi per la ricostruzione pubblica. La cabina di coordinamento sisma, presieduta dal commissario Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa sulle ordinanze che aumentano i contributi per una serie di opere pubbliche. A Macerata per l’edificio del Provveditorato, di proprietà della Provincia, viene aggiunto circa un milione di euro. Il contributo complessivo diventa quindi di 3,6 milioni. L’intervento è iniziato nel 2023; il recupero del palazzo del Provveditorato è funzionale al successivo trasferimento degli uffici della Prefettura, il cui immobile pure è stato lesionato dal sisma. Una volta che l’edificio della Prefettura sarà stato recuperato e gli uffici potranno tornare in piazza della Libertà, verrà avviato il cantiere della Questura.

Non solo Macerata. Per le opere di urbanizzazione di Castelsantangelo sul Nera i fondi vengono aumentati di 30 milioni di euro, portando il nuovo contributo complessivo a quasi 50 milioni. A Visso aggiunti 664mila euro per l’intervento su palazzo Priori, per un totale di circa 4 milioni. Infine, per Bolognola, incremento di 1,9 milioni per l’intervento sul municipio, che ora vede un contributo totale di 2,5 milioni.

"L’aumento dei costi si riflette sulla necessità di aumentare i contributi anche per la ricostruzione pubblica. Non in modo generale, ma in modo puntuale una volta acquisite le evidenze dei progetti esecutivi", ha dichiarato Castelli (foto). Questi domani, alle 18, alla Società filarmonica drammatica di Macerata, in via Gramsci, presenterà il suo nuovo libro "Mediae Terrae. Dopo il terremoto: la rinascita dell’Italia centrale oltre la fragilità del territorio", edito da Historica Giubilei Regnani. Saranno presenti il sindaco Sandro Parcaroli, la vice Francesca D’Alessandro, il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Modera l’incontro il giornalista Carlo Cambi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.