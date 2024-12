Psi, Scipioni confermato segretario provinciale

Il congresso provinciale del Psi, che si è svolto recentemente a Loro Piceno, ha decretato all’unanimità la riconferma di Sandro Scipioni come segretario.

Al suo fianco, nel ruolo di vice, ci sarà Mirko Corridoni e completeranno il quadro Claudio Simonetti presidente dell’assemblea provinciale, Roberto Vezzoso responsabile dell’organizzazione, Lucia Pistelli coordinatrice componente femminile, Venanzo Ronchetti, Nando Ferretti e Mariano Parrucci come responsabili organizzativi comunità montana e Stefano Giustozzi coordinatore della "fabbrica delle idee" e della ricostituzione della componente giovanile.

"È necessaria un’azione di rinnovamento del partito, che sia in grado di renderlo più dinamico, moderno, inclusivo, ed in linea con le nuove esigenze della società civile – ha precisato Scipioni –, ma soprattutto in grado di attrarre nuova linfa elettorale principalmente fra i giovani. La realizzazione della fabbrica delle idee e l’autonomia del partito di presentarsi con una propria lista e simbolo alle regionali sono stati il tema ricorrente del dibattito. Siamo un partito vivo nella riflessione su alleanze e sui programmi da portare all’attenzione dei partiti alternativi al centrodestra".

d. p.