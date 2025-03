"Psicodramma durato più di un anno, è stato decisivo lo sciopero"

"L’Ato3 ha compiuto un primo passo verso il consorzio pubblico. Ciò non succede per benemerenza dei sindaci, ma dopo uno sciopero generale partecipatissimo e mesi di attivismo dei coordinamenti per l’acqua". Gianmarco Mereu, del coordinamento provinciale Rifondazione Comunista Macerata evidenzia come, anche grazie alla partecipazione congiunta dei sindacati, "si porta in piazza e fra la gente la conoscenza dello psicodramma burocratico che da più di un anno a questa parte appanna l’assemblea. La mobilitazione ha dimostrato, in primis, che l’attivismo dei coordinamenti ha messo in crisi, con non poca pazienza, il silenzioso intrigo ostruzionistico dei grandi Comuni verso la privatizzazione – continua – e in secondo luogo che i lavoratori del settore idrico sono fondamentali per espandere il consenso a favore del consorzio pubblico. Va inoltre notato un certo sbracciare polemico del Pd maceratese, latitante durante gli incontri operativi: di fatto, l’unico partito presente è stato Rifondazione Comunista. Gli attacchi al centrodestra paiono ridurre la questione a una mera bagarre fra fazioni, quando si tratta del furto di beni essenziali. Ancor più grave, ci pare dover di nuovo rimarcare il ruolo di Sciapichetti: per anni ha seduto sugli scranni col compito di evitare questo scempio, a fronte di un referendum che doveva dotarci di consorzi pubblici".