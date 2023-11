Psicologo e fisioterapista. Assistenza a casa per gli over 65

Nuova iniziativa del Comune di Fiastra per gli over 65, in collaborazione con l’Ats XVIII e l’unione montana Marca di Camerino. Dallo psicologo di comunità al fisioterapista per contrastare la vulnerabilità delle persone anziane e offrire loro servizi, ascolto e occasioni di socialità. È il progetto finalizzato ad attivare interventi di assistenza domiciliare e di prossimità territoriale per le persone che hanno superato i 65 anni. Gli interventi, che rientrano tra quelli a supporto delle comunità delle aree interne già previsti dal Pnrr mettono in campo diverse figure professionali: operatori sociosanitari, per l’attività di cura della persona e l’assistenza nella gestione della casa; educatori di prossimità, per garantire supporto e accompagnamento nello svolgimento di attività quotidiane come fare la spesa, sbrigare pratiche amministrative, ma anche socializzare e partecipare alle iniziative del territorio. A disposizione degli anziani anche un fisioterapista, attraverso attività individuali e di gruppo, e uno psicologo di comunità. Per l’attivazione dei servizi è necessario contattare il 328.6463879, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Sarà possibile fissare un incontro con l’assistente sociale.