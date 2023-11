Psicostorie improvvisate nel segno di Cechov

Vicolo Cechov, Scuola nazionale di improvvisazione teatrale e teatro, torna sul palco con "Kaleido, psicostorie improvvisate", per sensibilizzare sulla tematica del sostegno psicologico. L’appuntamento, che rientra nel Festival Storie e per l’occasione va ad arricchire la rassegna "Saperi e sapori della mela rosa", è per questa sera, alle 21.30, al teatro comunale di Monte San Martino. Tra le protagoniste, Laura Marziali, attrice marchigiana di recente impegnata a Milano e in diverse trasmissioni televisive. La regia è firmata da Candy Castellucci.

"Kaleido è uno spettacolo improvvisato variopinto e imprevedibile sulle ossessioni e sulle manie delle pazienti e dei pazienti di uno psicoterapeuta - spiegano Castellucci e Marziali - . È un turbine di storie che riflette la quotidianità di tutte le persone. Così come avviene in un caleidoscopio gli attori cambieranno ruoli per assumere combinazioni sempre diverse. La performance nasce dalla necessità di esplorare alcuni meccanismi degli esseri umani e ha l’obiettivo di coniugare l’arte dell’improvvisazione teatrale alla sensibilizzazione di tematiche sociali, in questo caso l’importanza della cura della salute mentale e dei percorsi psicoterapeutici".

In scena otto attori: Castellucci, Marziali, Mariangela Ciucani, Emanuela Squarcia, Emilio Toffano, Andrea Tomassini, Sofia Trapé, Monica Valentini. Uno spettacolo tra improvvisazione e tematiche sociali che merita di essere visto. Biglietti: 12 euro (intero), 8 euro (ridotto); informazioni e prenotazioni al numero 3393706029. Il Festival Storie coinvolge Regione, Camera di Commercio, Unione montana dei Monti Azzurri, Unione montana dei Sibillini, Province di Fermo e di Macerata, Sistemi turistici di Fermo e di Macerata, Fondazione Carima, Fondazione Carifermo, Banca del Piceno, Carifermo e decine di partner privati.