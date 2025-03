Pubblica foto osé della ragazza, condannato

Foto e video hot della sua fidanzata pubblicati sui social, per questo è stato condannato a un anno e sei mesi un 27enne.

I fatti erano avvenuti tra settembre e ottobre del 2021. I due erano fidanzati, poi il ragazzo era partito per l’Inghilterra e alla fidanzata aveva chiesto di raggiungerlo. Lei, che non se la sentiva di lasciare la sua famiglia – residente in un piccolo centro della provincia di Macerata – non aveva accettato di seguirlo. Da quel momento il rapporto tra i due si era fatto teso ed erano cominciate delle incomprensioni. E proprio in quel periodo, sui social network della ragazza era stata pubblicata una foto della ragazza completamente nuda, e un video di lei con addosso una canottiera succinta.

Quelle immagini erano state notate dalla madre della giovane. Lei, che non le aveva pubblicate ma sapeva di averle inviate al fidanzato, si era subito rivolta a lui chiedendogli spiegazioni. Il 27enne aveva assicurato di non saperne nulla, ma dieci giorni più tardi era comparsa un’altra foto, in cui ancora la giovane era senza vestiti, e anche quella era una delle foto che lei aveva inviato al ragazzo. La stessa immagine era stata poi pubblicata anche nella pagina Instagram della coppia.

A quel punto poi erano iniziate anche le minacce alla giovane e anche alla sua famiglia, legate sempre al fatto che il fidanzato la reclamava in Inghilterra, con telefonate e messaggi Whatsapp sempre più inquietanti. "Ho le tue foto – le aveva detto lui – e non me la smetto finché non vieni qui".

La giovane allora, sempre più spaventata, aveva deciso di sporgere denuncia alla polizia. E così si era scoperto che il fidanzato aveva usato le credenziali di lei per accedere alle sue pagine social, poi le aveva modificate in modo che lei non potesse più entrare.

Ieri mattina, in tribunale a Macerata si è chiuso il processo per il 27enne imputato di sostituzione di persona, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, accesso abusivo a un sistema informatico e minacce.

Il pubblico ministero Francesco Carusi ha chiesto la condanna a tre anni di reclusione. L’avvocato difensore vanni Vecchioli ha ridimensionato la vicenda. E alla fine il giudice Domenico Potetti ha inflitto al 27enne la condanna a un anno e mezzo di reclusione. La sentenza comunque non è definitiva e il caso potrebbe arrivare davanti alla corte d’appello, per essere riesaminato.

Chiara Marinelli