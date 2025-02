Pueri Cantores, 65 anni di coro. Grande cartellone e festa con gli ex

Il coro Pueri Cantores "Domenichino Zamberletti" di Macerata compie 65 anni. Di recente l’attività del coro si è arricchita, a latere, di una nuova iniziativa: la creazione di una community degli Ex Pueri. Quindi agli oltre 60 cantori di età compresa fra i 6 e i 25 anni che sono all’attivo nel coro, si aggiungono per ora 180 ex cantori che, proprio in questi giorni, stanno stringendo contatti e condividendo ricordi nella neo Community WA "Noi ex Pueri". Il tutto per costruire la storia del coro iniziata nel 1960 con don Fernando Morresi (1934-1988) e proseguita da Gian Luca Paolucci.

Come è nato l’idea? "La scorsa estate - racconta Beatrice Lorenzetti, una degli amministratori del gruppo social "Noi ex Pueri" - durante una chiacchierata con Simone Polacchi (tenore professionista ed ex cantore) è emerso il desiderio di incontrare i vecchi cantori e da lì si è deciso di preparare un intervento all’interno del tradizionale concerto di Natale del coro". "Sono stato chiamato in causa - continua Tommaso Paolucci, uno degli amministratori; in forza nel coro ma anche aggregatore fra il gruppo dei cantori in servizio e gli ex - ed ho creato una community che ogni giorno si arricchisce di contenuti".

Ai vari contatti non può mancare Sandro Romagnoli. "Ho cantato - dice - dal 1960 al 1973; sono stato uno dei fondatori del coro e primo presidente. Don Fernando era una macchina inarrestabile e con il suo entusiasmo trascinava tutti." Giacomo Berdini, è entrato nel coro nel 1963 e anche lui ne è stato presidente. "Fra le varie foto e materiali mi sembra interessante ricordare - spiega - un 45 giri uscito come allegato a Il Resto del Carlino del 1966 in cui ci sono brani che avevamo registrato a Roma".

Gian Luca Paolucci entrato nel coro nel 1973 e direttore dal 1988 ha spiegato i progetti per quest’anno in cui corre il 65esimo anniversario del coro. "Il numero 65 potrebbe sembrare poco importante ma noi ci stiamo organizzando per fare qualcosa di nuovo per due motivi: il primo è che il 60esimo è passato un po’ in cavalleria a causa della pandemia. Il secondo è che la stagione lirica non prevede opere che includano l’intervento di voci bianche". Quindi un 2025 senza partecipazione al Mof? "Esattamente. Proprio per questo ci siamo già iscritti al Congresso Internazionale che si terrà a luglio a Monaco di Baviera". Cosa state organizzando? "L’idea è quella - conclude Paolucci - di accorpare, in un unico cartellone, le attività che solitamente svolgiamo nel consueto programma annuale. Il tutto con inizio il 22 marzo, anniversario della morte di Don Fernando".

Paola Olmi