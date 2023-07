Pueri cantores in concerto

È atteso per stasera alle 21.15 all’Orto dei pensatori il concerto dei Pueri cantores "Domenichino Zamberletti". Il gruppo maceratese, coi suoi coristi, suonerà pezzi dal repertorio di cover, che spazia dagli U2 ad Aretha Franklin, passando per Bob Dylan e David Bowie. La struttura della band di giovanissimi è composta da Luca Paolucci e Nicola Marconi alle chitarre, Andrea Zaccari al basso, Tullio Gualtieri alle tastiere e Riccardo Spreca alla batteria. La direzione dei giovani cantanti è affidata al maestro Gian Luca Paolucci, che si occupa degli arrangiamenti, ad e Annarosa Agostini, che prepara la vocalità dei giovanissimi. Questo concerto estivo cade nel ventennale in cui lo statuto del gruppo - i Pueri cantores prima del 2003 cantavano musica quasi esclusivamente sacra fin dalla loro fondazione nel 1960 - si è aperto a nuove soluzioni. A salire sul palco da solisti saranno, in un gruppo formato complessivamente da 47 ragazzi, Elisa Ceserani, Sofia Cippitelli, Tommaso Copparo, Caterina , Petra Eleonori, Simone Polacchi, Emma Salvatori, Elena Silvetrelli, Sofia Sopranzi, Tommaso Tartabini, Giovanni Tartufoli, Dario Vinciguerra e Luca, Margherita e Martina Paolucci. "L’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze e l’accoglienza calorosa del pubblico hanno sempre caratterizzato il nostro concerto estivo, che quest’anno compie 20 anni ed è diventato una vera tradizione per la città", spiega il maestro Paolucci.