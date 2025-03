"Pueri Cantores" in festa. Concerto al Sacro Cuore

Il cammino del coro polifonico "Pueri Cantores" verso i festeggiamenti per i 65 anni di vita non poteva iniziare meglio. Domani alle 21,15 nella chiesa del Sacro Cuore riprenderà la manifestazione "Poliphonica – don Fernando Morresi". Oltre al coro di Macerata si esibiranno i cori "Equi Voci" e "Magicoro" di Urbisaglia, diretti da Cristina Picozzi.

"Iniziamo un percorso – spiega Gian Luca Paolucci, direttore dei "Pueri cantores D. Zamberletti" di Macerata – dal titolo "Laudate pueri dominum" ideato per i 65 anni del coro, che ci porterà fino a dicembre attraverso ricordi e novità. Lo facciamo sabato, giorno in cui cade l’anniversario della morte di don Fernando, con "Poliphonica" in compagnia di amici cari con cui condividiamo varie esperienze come l’amore per la buona musica e un pizzico di simpatica follia".

Cosa prevedono i festeggiamenti per il 2025? "In questo cartellone dal titolo "Laudate pueri dominum" – continua Paolucci, entrato nel coro nel 1973 e che dal 1988 ha succeduto Don Fernando nella direzione – ci saranno chiaramente concerti previsti per l’attività ordinaria, quali quelli di Natale, di Pasqua, quello estivo e la manifestazione "Poliphonica – don Fernando Morresi" che avevamo dovuto interrompere a causa del Covid e che è stata fatta anche due anni fa. A questi si aggiungeranno eventi a tematica comune con un repertorio mozartiano, in assonanza con le tematiche del Giubileo".

Domenica, invece, i Pueri Cantores animeranno la messa delle 12,15 sempre al Sacro Cuore in ricordo del fondatore. In tale occasione parteciperanno anche gli ex pueri che da qualche mese hanno costituito una numerosa community e che si incontrano periodicamente per fare le prove dei canti storici che uniscono molte generazioni da così tanti anni nel nome di don Fernando Morresi. Don Fernando Morresi è nato nel 1934 ed è venuto a mancare a 54 anni, dopo una lunga e difficile malattia, il 22 marzo 1988.

Paola Olmi