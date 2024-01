Pueri Cantores, trasferta in Vaticano: "Un onore rappresentare la città"

Un primo dell’anno emozionante per i Pueri Cantores "Zamberletti" di Macerata. Ieri hanno guidato la tradizionale messa Pontificale di Capodanno. Per il coro polifonico maceratese, diretto da Gian Luca Paolucci, è stato un grande prestigio poter essere il "chorus primus", con la partecipazione delle giovani soliste Sofia Cippitelli e Caterina Froccani. La cerimonia, andata in mondovisione e in streaming su Vatican News, è stato l’appuntamento conclusivo all’interno della partecipazione alla 44esima edizione del Congresso Internazionale dei Pueri Cantores a Roma; un’opportunità unica per condividere esperienze con altri cori provenienti da tutto il mondo. I giovani cantori maceratesi, una quarantina di voci a partire dai sette anni, hanno avuto l’opportunità di consolidare ancora una volta lo status di coro d’eccellenza e hanno destato ammirazione degli spettatori e partecipanti al Congresso. Dal 28 dicembre il coro ha tenuto diversi concerti e preghiere nelle chiese romane di San Martino e San Silvestro ai Monti, Santa Maria in Trastevere, San Giovanni in Laterano e, in particolare, nel concerto di gala "Colors of Pueri Cantores" a Sant’Andrea della Valle dove hanno rappresentato l’Italia cantando "Jubilate Deo" di Orlando Di Lasso e "Puer natus est" di Gian Luca Paolucci. Per il coro polifonico maceratese "è stato un onore – dice il maestro Paolucci – rappresentare la nostra città e il nostro paese in questo prestigioso evento internazionale. I Pueri Cantores "Zamberletti" hanno lavorato duramente per raggiungere questo livello di perfezione musicale e siamo entusiasti di concludere il 2023 con questa straordinaria esibizione nella messa di Capodanno con il Pontefice. La dedizione dei piccoli – conclude – e i risultati raggiunti ci permettono di fare un appello all’amministrazione, agli sponsor e alla comunità di Macerata per far sì che tale eccellenza possa continuare a sopravvivere in questa epoca complessa".