Pugni all’operatrice della Croce Gialla

Una dipendente della Croce Gialla di Recanati è stata costretta a farsi refertare al Pronto Soccorso di Civitanova al termine di un movimentato quanto rischioso intervento, avvenuto ieri pomeriggio, verso le ore 15.30, in corso Matteotti a Porto Recanati.

Quanto è accaduto lo racconta lei stessa, mostrando anche il grosso ematoma riportato al costato, sul lato sinistro. Un ennesimo episodio di violenza subito dagli operatori che si trovano quotidianamente in situazioni di grave rischio.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri: la centrale operativa ha segnalato una persona in stato di alterazione psicofisica su corso Matteotti. Giunti sul posto, i soccorritori hanno trovato l’uomo completamente nudo su una panchina.

Dai primi accertamenti è emerso che il soggetto aveva assunto della droga mista ad alcol, creando un quadro clinico complesso e instabile.

"Quando siamo arrivati era relativamente calmo e collaborante – racconta la soccorritrice – anche se in modo discontinuo. È salito volontariamente in ambulanza, ma durante il trasporto la situazione è degenerata: ha iniziato a reagire in modo violento, colpendomi al costato e al braccio destro".

La testimonianza mette in luce il pericolo concreto a cui sono esposti gli operatori: "Noi non possiamo usare la forza, né strumenti coercitivi. Possiamo solo cercare di mettere in sicurezza noi stessi e il paziente. Loro, invece, sanno diventare molto pericolosi, specialmente quando sono sotto l’effetto di sostanze, o psicologicamente instabili. È un lavoro delicato, che richiede attenzione, preparazione e sangue freddo".

La soccorritrice non poteva neppure chiedere aiuto al suo collega, il quale stava guidando l’ambulanza che viaggiava con la sirena spiegata, perché significava fermare il mezzo e perdere tempo prezioso.

L’uomo è stato infine sedato al Pronto Soccorso di Civitanova, dove è stato ricoverato.

La soccorritrice, dopo aver ricevuto un pugno, ha dovuto far valutare le contusioni e refertare le lesioni.

"Serve maggiore supporto – aggiunge la donna –. In passato, nelle situazioni più complesse, le forze dell’ordine accompagnavano i soccorritori durante il trasporto, per garantire la sicurezza. Oggi questo non sempre avviene, e ci troviamo a gestire situazioni rischiose da soli".

Il racconto, anonimo ma dettagliato, offre uno spaccato concreto della realtà dei soccorritori: un lavoro silenzioso, spesso pericoloso, ma indispensabile per la comunità.

Gli operatori della Croce Gialla, tra sirene e urgenze, affrontano ogni giorno non solo emergenze mediche, ma anche le situazioni di forte instabilità emotiva, sociale e psicologica dei cittadini, cercando di coniugare cura, sicurezza e professionalità in condizioni estreme. "Queste esperienze ci insegnano l’importanza della formazione continua, del lavoro di squadra e di una rete di supporto più ampia – conclude la soccorritrice – perché dietro ogni intervento c’è una vita, e spesso anche la nostra si trova a fronteggiare situazioni di rischio".

Asterio Tubaldi