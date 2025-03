Pugni contro le auto parcheggiate: denunciato

Procedeva a piedi lungo via D’Annunzio, in modo piuttosto agitato. Ad un certo punto ha cominciato a menare pugni contro la carrozzeria delle numerose autovetture parcheggiate a lato della strada, davanti alle abitazioni. I danni maggiori li ha riportati lo specchietto laterale di una Suzuki, andato in frantumi a causa di un pugno. Tutto questo è successo ieri poco dopo le 13. Il protagonista è un extracomunitario, poco più che ventenne. Probabilmente avrebbe continuato a menar fendenti contro altre autovetture in sosta, ma non ha fatto i conti con un agente di polizia che, finito il suo turno di lavoro, tornava a casa procedendo in auto lungo la stessa via. L’agente ha rallentato seguendo il ragazzo e quindi ha informato il Commissariato dello strano comportamento. Una pattuglia si è portata immediatamente sul posto, ha bloccato il giovane che non ha opposto alcuna resistenza e lo ha condotto in ufficio. Si tratta di un pachistano irregolare. Singolare la spiegazione del suo singolare atteggiamento: pare che ce l’avesse con l’Italia perché non gli dava "la pensione". Forse intendeva dire lavoro, ma non è questo il lato significativo della faccenda. La quale esprime il disagio vissuto dal giovane e da tanti altri che si trovano nelle sue condizioni. I danni arrecati alle auto incappate nei suoi pugni sono sostanzialmente ben poca cosa ma forse ne avrebbe fatti di più senza l’intervento tempestivo degli agenti di polizia che lo hanno colto sul fatto. Non è stato chiesto il risarcimento e il giovane è stato denunciato.