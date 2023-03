Pugni dopo il gol a due giocatori sugli spalti: tifoso condannato

Aveva visto la sua squadra incassare un gol, e così un tifoso si era alzato e se l’era presa con due giocatori rivali. Per questo, accusato di lesioni, è stato condannato il pollentino 38enne Leonardo Menghi. L’episodio era avvenuto l’11 novembre 2017 a Casette Verdini, squadra che ospitava la Vigor Montecosaro. Una partita di Prima categoria. Un calciatore della Vigor e un compagno di squadra stavano seguendo la partita dagli spalti, a causa di un infortunio che non permetteva loro di giocare. All’inizio del secondo tempo, la Vigor aveva segnato. E pochi minuti dopo Menghi si era alzato e aveva raggiunto uno dei due giocatori seduti, colpendolo con due pugni alla nuca. L’altro, Alessandro Cavalieri, si era alzato per fermarlo, ma aveva rimediato anche lui una testata sul naso e due pugni al volto. Subito aveva iniziato a sanguinare dal naso e dalla bocca, e mentre il pollentino si allontanava sul posto erano stati chiamati i carabinieri. Al pronto soccorso, a Cavalieri era stato diagnosticato un trauma facciale con contusioni multiple e una ferita all’interno della guancia; aveva avuto una prognosi di oltre 20 giorni e la necessità anche dell’intervento di un dentista. Il dirigente della Vigor aveva però fotografato l’aggressore che si allontanava, e così, grazie anche alle testimonianze, i carabinieri erano risaliti a Menghi. L’altro giorno per lui in tribunale si è chiuso il processo. Il giudice Vittoria Lupi ha condannato il pollentino a sei mesi di reclusione, con la condizionale, e a risarcire subito con duemila euro Cavalieri, in attesa di fissare la somma integrale. Menghi, difeso dall’avvocato Alessandra Capecci, potrà ora fare appello. Cavalieri era parte civile con l’avvocato Luca Sartini.

Paola Pagnanelli