Pugno a un carabiniere, convalidato l’arresto

Non ha dato spiegazioni e non ha chiesto scusa a nessuno Marco Eclizietta, il settempedano 60enne finito ai domiciliari lunedì mattina dopo aver aggredito i carabinieri. La settimana scorsa, i militari avevano sequestrato in casa sua 25 grammi di hashish e una pianta di marijuana, coltivata in una stanza adibita a serra. Lunedì, una pattuglia era tornata a casa sua per notificargli una sanzione amministrativa. Ma l’uomo li avrebbe presi a male parole, poi avrebbe strappato la cartellina rigida a un carabiniere e l’avrebbe colpito con un pugno al viso, causandogli un trauma nasale con 7 giorni di prognosi. Su disposizione del sostituto procuratore Enrico Riccioni, era finito ai domiciliari con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, con tanto di recidiva. Ieri per lui si è tenuta l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Barbara Recanati, Eclizietta si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come chiesto dal pm Francesca D’Arienzo, il giudice Francesca Preziosi dopo aver convalidato l’arresto ha disposto che rimanga ai domiciliari, in attesa della direttissima il 19 maggio.