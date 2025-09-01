Pugno al barista, c’è il Daspo urbano. Furto in una casa: tre denunciati

Servizio ad ampio raggio nei luoghi più sensibili di Tolentino e del territorio. Impiegate sette pattuglie, che hanno controllato 85 persone. I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno segnalato alla prefettura di Macerata cinque persone per possesso di stupefacente per uso personale; sanzionati un automobilista e un motociclista; segnalato alla questura un 36enne macedone che aveva aggredito un barista tolentinate. E denunciati due italiani di 62 e 56 anni e un kosovaro di 52, tutti del Bolognese, per furto in abitazione ai danni di una caldarolese.

Nelle vie del centro di Tolentino è stato fermato un 32enne tunisino, residente a Napoli, con un grammo di hashish nascosto in un sacchetto. Vicino un’area verde, è stato controllato un 27enne egiziano, domiciliato a San Severino, operaio della ricostruzione, pure lui con un grammo; idem per un connazionale 21enne, sempre operaio del sisma, residente a Varese ma domiciliato a San Severino, per un 19enne del posto e un operaio edile di 24 anni, egiziano residente a Milano. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Un automobilista invece è stato multato per non essersi fermato all’alt, mentre un motociclista è stato beccato senza la patente, mai conseguita, e senza indossare il casco. Per lui fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e maxi sanzione.

Il mese scorso un macedone di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, aveva protestato per il conto in un bar del centro e aveva dato un pugno al titolare. Le indagini dell’Arma hanno consentito di segnalarlo alla questura di Macerata per l’emissione della misura di prevenzione del Dacur, ovvero Divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come Daspo urbano: per i prossimi due anni non potrà entrare in diversi esercizi pubblici di Tolentino.

I carabinieri di Caldarola hanno denunciato tre uomini, due di 62 e 56 anni di Bologna, e un kosovaro di 52 della provincia bolognese, tutti già noti alle forze dell’ordine, sospettati di essere responsabili di un furto in abitazione ai danni di una 54enne del luogo. I militari hanno raccolto testimonianze utili e hanno proceduto all’analisi accurata della videosorveglianza. Questo ha consentito di documentare i movimenti del trio, con un’auto risultata presa a noleggio, ha messo in atto il colpo per poi scappare.