"Puliamo Mogliano". Ritrovo domattina in piazzale San Michele

Il Comune, assessorato all’Ambiente, territorio e agricoltura, in collaborazione con il Cosmari e il comitato Cittadini Responsabili promuove anche per il 2025 l’iniziativa ambientale "Puliamo Mogliano". Il ritrovo è domani alle 8.30 in piazzale San Michele per la formazione delle squadre di volontari e per l’assegnazione delle zone dove si andrà a intervenire; dalle 9.30 alle 11.30 saranno raccolti i rifiuti abbandonati, in seguito alle segnalazioni. Il sindaco Fabrizio Luchetti e l’assessore all’ambiente Vanessa Forti (nella foto) sottolineano che tutti possono partecipare e "dare concretamente un fattivo contributo per preservare l’ambiente di Mogliano, dimostrando il proprio senso civico". Basta munirsi di guanti da lavoro, scarpe adatte anche nei tratti scoscesi, giubbetti rifrangenti e se possibile avere con sé pinze "prenditutto".