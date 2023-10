Pulite le varie aree: installati panchine e annaffiatoi a gettone

Non solo lavori di ampliamento e riparazione dei danni causati dal sisma al cimitero, ma anche interventi per incrementare la sicurezza e l’accessibilità. L’amministrazione, infatti, ha pensato anche alla pulizia e alla manutenzione delle diverse aree per un investimento di circa 40mila euro. Di recente sono stati acquistati un nuovo porter con pianale ribaltabile che verrà utilizzato dal personale per la manutenzione e due montaferetri automatizzati. Inoltre, si è provveduto all’allestimento di alcune panchine e di due strutture porta annaffiatoi con gettoniera che verranno sistemate nella parte centrale, vicino alle fontanelle. "Questi interventi - ha commentato l’assessore con delega ai Servizi cimiteriali, Andrea Marchiori - ci restituiscono, dopo gli anni di abbandono in cui è stato lasciato dalle precedenti amministrazioni comunali, un cimitero decoroso e funzionale".