"Pulizia della spiaggia, operazioni in ritardo a causa del maltempo"

"Le operazioni stanno procedendo con ritardo rispetto agli anni scorsi, perché ci siamo trovati al cospetto di condizioni meteo che non sono favorevoli per la tenuta in ordine delle nostre spiagge". Lo ha affermato ieri il sindaco di Porto Recanati, in merito all’intervento che è in corso per la pulizia del litorale. Infatti, nei giorni scorsi, l’opposizione aveva lamentato la presenza lungo le spiagge di rami e tronchi, che erano stati portati dai fiumi dopo le forti piogge di maggio. "Stanno giungendo segnalazioni sulla mancata pulizia degli arbusti nelle nostre spiagge libere – ha scritto Michelini sul proprio profilo Facebook –. Da più giorni alcuni mezzi hanno iniziato dal tratto nord a pulire le spiagge. Si sono immediatamente trovati di fronte a difficoltà, ovvero le continue e incessanti piogge dell’interno che gonfiano i letti dei due fiumi, i quali raccolgono tutti gli arbusti e la sporcizia nel loro percorso per farli defluire in mare. Ne deriva che alla prima piccola mareggiata questi arbusti si riversano nuovamente nelle nostre spiagge, rendendo vano il lavoro appena eseguito". Per questo, il sindaco Michelini sottolinea che "ci troviamo di fronte a un periodo di maggio e giugno mai così piovoso, con allagamenti e straripamenti di fiumi e torrenti. Le operazioni di pulizia costano somme molto ingenti, che se devono essere ripetute lievitano a cifre quasi insostenibili. È per questo che, pur capendo pienamente il disagio, vi chiediamo di avere pazienza. Procederemo alla pulizia di tutte le spiagge libere, ovviamente, nel minor tempo possibile. Ma soprattutto speriamo che questa fine primavera ci dia una tregua meteorologica".