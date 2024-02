Pulizia e lavori di manutenzione, chiude la galleria delle Fonti

Domani, dall’una alle 6 di mattina, verrà chiusa temporaneamente la galleria delle Fonti a Macerata. A stabilirlo un’ordinanza della polizia locale che si è resa necessaria per consentire lavori di manutenzione e pulizia straordinaria del tunnel che attraversa la città. Il divieto di transito introdotto dal comando della polizia locale sarà valido nel tratto di strada compreso tra la rotatoria e l’intersezione con via Vittime delle Foibe e quella con via Tucci – Fontescodella. Il provvedimento prevede che lo stop alla circolazione stradale non riguarderà i veicoli di pubblica utilità e d’emergenza.

re. ma.