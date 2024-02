Pulizia e restyling, Civitanova si prepara all'apertura delle attività balneari

Mentre i proprietari degli stabilimenti balneari hanno cominciato i lavori di restyling nei locali del lungomare civitanovese in vista dell’apertura, è partita anche la pulizia della spiaggia. Le operazioni sono cominciate già da qualche giorno, a partire dal lungomare nord. Si proseguirà poi verso sud fino a che tutto l’arenile non sarà pulito e pronto in vista della stagione turistica. È prevista, secondo una ordinanza, l’apertura delle attività con licenza stagionale da sabato 2 marzo. "Gli operai hanno iniziato sul lungomare nord – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica - poi proseguiranno su tutto il tratto del lungomare sud. Tra qualche giorno le nostre spiagge saranno pulite e pronte per accogliere famiglie e turisti. Il mare, le spiagge e quindi le attività balneari sono una risorsa preziosa per la nostra comunità in termini turistici e anche occupazionali - ha continuato il sindaco Ciarapica – quindi come amministrazione vogliamo fare la nostra parte, attivandoci, come stiamo facendo, con interventi di pulizia del litorale, ma anche rafforzando i servizi esistenti e avviarne dei nuovi. Più controlli da parte della Polizia locale per garantire decoro e maggiore sicurezza, illuminazioni in alcuni punti critici, e soprattutto nuovi servizi per garantire una spiaggia sempre più accessibile a tutti. A partire dai nostri amici a quattro zampe. Servizi - ha concluso il sindaco Ciarapica - che, a breve, renderemo noti ai cittadini". Il servizio di pulizia è stato affidato, come lo scorso anno, alla ditta Edil Cerquetti per un importo di 161 mila euro.

Chiara Marinelli