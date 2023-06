Pulizia extra dell’arenile: costa 280mila euro

Ai civitanovesi costerà 280mila euro l’operazione di pulizia dell’arenile cittadino per la rimozione dello spiaggiato depositato dalle recenti mareggiate e proveniente dalla piena del fiume che dall’entroterra ha trascinato a valle di tutto nei giorni del recente maltempo. La perizia è stata redatta dall’Ufficio tecnico e la spesa stimata comprende 52.352 euro per la raccolta e il raggruppamento del materiale spiaggiato e di 187.218 euro per il trasporto e il conferimento in discarica, cifra a cui tocca aggiungere l’Iva. Si tratta di una analisi previsionale, definita in base alle attività di pulizia svolte fino ad oggi dalla ditta Edil Cerquetti srl, ma la rendicontazione potrebbe anche chiudersi con un importo diverso. Il problema è cominciato con l’allerta meteo del 17 maggio emessa dalla Protezione civile regionale e le foti piogge conseguenti, che hanno provocato l’ingrossamento di fiumi e torrenti, in particolare del Chienti che ha trasportato fino al mare una enorme quantità di legno e materiale vegetale, anche alberi di alto fusto, riversandolo sulla costa civitanovese, soprattutto nei giorni del 17 e del 18 maggio. Una mole straordinaria di spiaggiato che ha richiesto interventi di pulizia urgenti anche per sistemare la spiaggia e renderla fruibile, dato l’imminente inizio della stagione estiva. La stima della quantità di materiale arenato è stata quantificata nell’ordine di migliaia di metri cubi e ha preoccupato le autorità anche per evidente problematiche di igiene e salute pubblica.

l. c.