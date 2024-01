Pulizia in altre cinque strade

Il servizio di spazzamento meccanico si allarga ad altre cinque strade che si trovano in centro, a Fontespina e nel rione Risorgimento. Lo ha deciso la giunta comunale che ha giustificato la scelta sulla base "delle segnalazioni - è scritto in delibera - pervenute al servizio di igiene e all’assessorato all’ambiente in ordine alla necessità di migliorare la pulizia meccanica effettuandola su entrambi i lati delle strade". Che sono le seguenti: via Tito Speri (da via Ciro Menotti fino all’innesto con il lungomare Piermanni), via Francesco De Pinedo a Fontespina (da via Pigafetta fino alla fine di via De Pinedo) e sempre a Fontespina in via Venier (da via Saragat uno a via Argilofi) e in via Orsini (dalla statale 16 fino a via Bragadin e da via Bragadin fino a via Pigafetta), infine in via Ugo Bassi, nel rione Risorgimento, dall’incrocio con piazza del Tricolore fino al termine della strada). La giunta ha autorizzato il settore Ambiente ad attuare il provvedimento per programmare attraverso il Cosmari l’intervento dei mezzi meccanici su queste strade e con l’organizzazione del comando di polizia locale e del servizio viabilità, perché il passaggio della spazzatrice comporterà anche delle modifiche alle abitudini nei parcheggi, dovendo lasciare i lati delle strade interessati dalla pulizia liberi dalle auto. Negli atti comunali viene pure specificato che questa modifica non comporterà ulteriori oneri finanziari a carico del Comune, che vengono indicati in 990.000 euro annui per lo spazzamento, come da convenzione con il Cosmari datata 2018.