Pullman Azzurro: guida virtuale per gli studenti

successo, a Civitanova, per il Pullman Azzurro della polizia stradale. Per tutta la giornata, studenti e cittadini hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica, molto toccante e soprattutto educativa sul fronte della sicurezza stradale. "Ringrazio la Polizia - ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica presente al Varco sul mare insieme all’assessore Barbara Capponi, al comandante della Polizia stradale di Macerata Alberto Luigi Valentini, all’ispettore Stefano Ronconi e al personale specializzato -. Questa iniziativa ha rappresentato un’opportunità per sensibilizzare soprattutto i giovani sull’importanza di una guida responsabile e rispettosa delle regole. Grazie all’esperienza a bordo del Pullman Azzurro, hanno potuto comprendere l’importanza di evitare l’assunzione di sostanze alcoliche o droghe alla guida. Continueremo a diffondere, nelle piazze e nelle scuole, la ’cultura della guida sicura’". Studenti delle classi quarte, ma anche Sindaco e assessore Capponi hanno provato il simulatore di guida virtuale. A bordo del bus, una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante. "Ringrazio la Polizia per la straordinaria opportunità formativa e di prevenzione offerta tutti i nostri ragazzi" ha detto la Capponi.