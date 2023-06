Pullman di bambini resta incagliato

Il viaggio in pullman verso Loreto ha avuto un imprevisto, risolto dall’intervento dei vigili del fuoco volontari di Apiro. Un autobus che aveva a bordo prevalentemente bambini, proveniva dalla zona di Apiro proseguendo per inserirsi sulla provinciale. Il pullman stava percorrendo la strada comunale della frazione cingolana di Colognola, quando si è incagliato in un tratto alquanto insidioso. E il mezzo è restato lì: l’autista ha cercato di effettuare qualche manovra ma, visto che l’autobus non si sbloccava, scesi senza concitazioni gli occupanti ha allertato i vigili del fuoco. Il transito è rimasto interrotto. Sul posto, dal distaccamento di Apiro, è arrivata una squadra composta da Dino Bacci, Simone Bianchi e Alessio Livelli, col presidente della loro associazione Corrado Branchesi. Eseguendo un’impegnativa serie di operazioni concluse dopo oltre due ore, l’autobus è stato rimesso in carreggiata.

g. cen.