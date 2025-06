Pullman incastrato nella strettoia. E il traffico va in tilt

Traffico in tilt, ieri mattina a Borgo San Giuliano, per un pullman rimasto bloccato nella strettoia che in cima alla salita delle Fosse sbuca in viale Giacomo Leopardi. L’impasse si è creato attorno alle 8.15, in corrispondenza del picco del traffico dovuto all’ingresso a scuola degli studenti. All’altezza dello sbarramento di via Pantaleoni, all’altezza del maxi cantiere post terremoto, invece di proseguire dritto in direzione Sferisterio, il pullman ha svoltato a destra in Borgo San Giuliano, percorrendo tutta la ripida salita che sbuca attorno alle mura. Solo che l’autista non aveva fatto i conti con la strettoia finale, ed è rimasto bloccato per diversi minuti, generando una lunga coda lungo la salita delle Fosse. Solo dopo svariate manovre è riuscito a tirarsi fuori dall’impasse e a imboccare una strada alternativa.