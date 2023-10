"Pulmini vecchi col cambio in avaria"

Trasposto scolastico ancora nel mirino dei gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, i quali hanno nuovamente posto l’attenzione sullo stato obsoleto di alcuni pulmini dopo le segnalazioni fatte ad inizio settimana all’Amministrazione. "Terminiamo ancora un’altra settimana scolastica con mezzi di trasporto a dir poco precari – tuona la minoranza –. Gira ancora un pulmino che non ha motore né Euro 5 né Euro 6, poi, lascia continue macchie d’olio al punto che in alcuni casi non viene fatto avvicinare ai vialetti; effettua il trasporto dei bimbi a singhiozzo perché un giorno si rompe per un motivo il giorno dopo scompare e poi riappare; mantiene evidenti malfunzionamenti di parti meccaniche già segnalati ed infine, da stamattina (ieri) è fermo lungo la strada con tanto di cambio in avaria". L’opposizione si appella così ancora una volta all’amministrazione Giampaoli e all’assessore ai servizi sociali Nelia Calvigioni: "Sapete che alcune famiglie hanno scelto di non usufruire del trasporto perché non ritengono il mezzo sicuro? Quanto ci vuole ancora a risolvere questa situazione e quando ripristinerete la figura dell’assistente all’interno dei pulmini?".