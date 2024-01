Punti di forza e debolezze: come valorizzare l’azienda

Ci sarà il 30 gennaio alle 17, nel Politeama di Tolentino, il convegno "La diagnosi aziendale organizzativa. Come valorizzare la propria attività aziendale", organizzato dal Comune e Confindustria Macerata. L’appuntamento è rivolto alle piccole medie imprese e ha come oggetto l’analisi della struttura aziendale, per valutare i punti di forza e debolezza dell’impresa, così da suggerire eventuali percorsi di miglioramento. Interverranno: l’assessore alle Attività produttive Fabiano Gobbi, il direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò, il presidente terziario avanzato Confindustria Macerata e consulente aziendale Alberto Mari, e la responsabile area finanza agevolata Confindustria Macerata Anna Ruffini. "Tra i programmi dell’Amministrazione comunale – dice l’assessore Gobbi -, vi è anche quello di incentivare lo sviluppo dell’imprenditorialità, oltre che sostenere le imprese del territorio".