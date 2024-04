Punti di osservazione, percorsi per disabili e parcheggi: la giunta scommette sul bosco di Collevario Il Comune di Collevario si prepara a riqualificare il bosco urbano con nuovi percorsi accessibili ai disabili e pannelli informativi in braille. Il progetto mira a migliorare la biodiversità e la sostenibilità ambientale, coinvolgendo anche l'istituto agrario locale. Il costo dell'intervento è stimato in 243mila euro, con finanziamenti regionali e contributo comunale.