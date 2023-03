Punto base per immergersi nei Sibillini

di Lucia Gentili

Ieri mattina c’è stato l’avvio dei lavori per l’hub di San Ginesio, in località Pian di Pieca. Sarà realizzato un centro di scambio intermodale, un nodo di scambio di mobilità sostenibile, con area sosta, punto informativo, noleggio mezzi, spazio di vendita per prodotti locali. È la prima opera avviata con fondi Snai (Strategia nazionale aree interne); sono previsti altri due hub, uno a Muccia e l’altro a Monte San Martino, ma San Ginesio ha già reperito tutti i pareri necessari per dare il via al cantiere. Si potrà arrivare al punto di snodo, parcheggiare, noleggiare bici elettriche, prendere informazioni ecc.

Il progetto è stato illustrato dal sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco, e dal presidente dell’Unione montana Marca di Camerino, Alessandro Gentilucci, insieme ai tecnici e all’impresa (Area Delta di Domenico Vagnoni, mentre la progettista è l’architetto Floriana Priori di Plan Ingegneria). Il Comune ha concesso l’area all’Unione montana, soggetto capofila della Strategia. I lavori sono finanziati per circa 170mila euro dalla Snai e per 40mila dal Comune. L’hub dovrebbe essere completato entro luglio "per andare incontro alla stagione turistica estiva".

Sono previsti un’area pavimentata con un edificio in acciaio e legno al centro per un piccolo punto vendita, ciclostazione per noleggio bici elettriche, area di sosta. Oltre alla ciclostazione da 6-8 postazioni bici e ricarica, colonnina per automazione noleggio e software per gestione servizio, anche punto di ricarica per scooter e auto elettriche. Le aree precluse al traffico saranno sistemate a verde, con aree giochi per bambini. All’ingresso sarà presente una pensilina per l’attesa del bus e una palina elettronica informativa sul trasporto pubblico locale.

"Un progetto fondamentale per le aree interne e il turismo – ha detto il sindaco di San GInesio, Giuliano Ciabocco – in un’area strategica come Pian di Pieca, in un punto di snodo anche per i mezzi, pullman inclusi. La struttura sarà destinata all’accoglienza e alla promozione del territorio e dei suoi tanti prodotti tipici".

"L’hub di scambio del trasporto su gomma sarà la vetrina per il territorio – ha aggiunto il presidente dell’Unione montana, Alessandro Gentilucci -. Uno spazio dove il turista verrà accolto e guidato alla scoperta delle realtà circostanti (basti pensare agli impianti di Sassotetto). Questa sarà l’area pilota, la perla dei Sibillini. Un ringraziamento va alla Regione, che ha reso possibile il finanziamento". L’Unione montana Marca di Camerino chiederà di implementare l’investimento, per un totale di circa 300mila euro.