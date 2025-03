"Punto di guardia medica scoperto. Il sindaco deve intervenire"

"Il sindaco prenda immediata posizione". È l’appello rivolto al primo cittadino Andrea Staffolani (nella foto) da parte del gruppo di minoranza "Cura e Partecipazione" che ha acceso i riflettori sui recenti turni scoperti nel punto guardia medica di Trodica (situazione analoga a Civitanova), comunicati dall’Ast Macerata a causa dell’indisponibilità dei medici e dell’impossibilità di reperire sostituti. "Morrovalle merita una sanità pubblica efficiente e servizi funzionanti – tuona l’opposizione – le chiusure sempre più frequenti della guardia medica di Trodica non possono più passare per episodi isolati: è il solito schema già visto altrove. Prima si riduce il servizio, poi si abitua la popolazione alla sua assenza e, infine, lo si cancella del tutto. È un attacco diretto al diritto alla salute. Il sindaco, in quanto massima autorità sanitaria cittadina, ha il dovere di intervenire subito. La giunta regionale sta smantellando la sanità pubblica, pezzo dopo pezzo, favorendo la privatizzazione e lasciando le persone normali senza cure adeguate. Eppure, a Morrovalle nessuno sembra preoccuparsene. Se il sindaco si vanta dei suoi rapporti con il governatore Acquaroli, li usi per difendere i suoi concittadini e non per meri giochi di partito – aggiungono – i cittadini non vivono di propaganda, noi, gente comune, abbiamo bisogno di servizi, non di teatrini. Se oggi la guardia medica di Trodica è a rischio chiusura, la responsabilità è anche del suo massimo rappresentante, se non fa nulla per scongiurarla".

Diego Pierluigi